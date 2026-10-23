Cotización oficial del dólar y euro para el viernes 23 de octubre: precio fijado por el BCV

La autoridad monetaria fijó la cotización oficial del euro en 993,08 bolívares y la del dólar estadounidense en 886,22 bolívares para la fecha valor del día 23 de octubre de 2026.

El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

El BCV recordó a los agentes económicos que estas cotizaciones oficiales establecen el marco de referencia obligatorio para la facturación y comercialización en todo el territorio nacional durante el período.