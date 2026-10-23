MasterCard anunció la implementación de un plan de actualización tecnológica en Venezuela, enfocado en la sustitución paulatina de la red Maestro por tarjetas de débito MasterCard integradas con sistemas de pago sin contacto y herramientas de tokenización. Esta estrategia busca elevar los estándares de seguridad en las operaciones financieras realizadas por los usuarios en el territorio nacional.
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MasterCard sustituirá la red Maestro por tarjetas de débito con tecnología sin contacto en Venezuela
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