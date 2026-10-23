MasterCard sustituirá la red Maestro por tarjetas de débito con tecnología sin contacto en Venezuela

De acuerdo con la compañía, la tokenización reemplaza los datos sensibles de la tarjeta por identificadores digitales únicos durante cada transacción, lo que disminuye significativamente la exposición de la información financiera. Carlos Quintero, vicepresidente de Marketing de la empresa, destacó que estos nuevos instrumentos ofrecen avances superiores en términos de protección y eficiencia operativa.

La multinacional, que mantiene operaciones ininterrumpidas en Venezuela desde hace tres décadas, reafirmó su compromiso con el mercado local. Según Quintero, el país se mantiene como uno de los destinos principales para la asignación de capital de la organización, la cual asegura estar aumentando la inversión para fortalecer su presencia y el desarrollo de nuevos productos.

Dentro de esta estrategia, la marca promueve la línea Passion Card, que vincula los medios de pago con disciplinas como el fútbol, el pádel y el béisbol. Asimismo, la empresa mantiene su participación activa en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y en la iniciativa de transmisiones vía streaming conocida como «lunes de béisbol», como parte de sus esfuerzos para impulsar el crecimiento de las transacciones digitales en el país.