Inameh: Pronóstico para este viernes 23 de octubre 2026

Durante las primeras horas de la mañana predomina el cielo con poca nubosidad y reducida probabilidad de lluvias en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, existen mantos de nubes con precipitaciones o lloviznas dispersas sobre áreas de la Guayana Esequiba, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa y Táchira.

Para las horas de la tarde y la noche, el clima en mostrará un incremento paulatino de las nubes con precipitaciones de intensidad variable. Las regiones más afectadas por el mal tiempo serán la Guayana Esequiba, Amazonas, los Llanos Occidentales, los Andes y el estado Zulia.

Clima en la Gran Caracas hoy 23 de octubre

En la Gran Caracas, que abarca Miranda, La Guaira y el Distrito Capital, la mañana registra cielo nublado. Después del mediodía aumenta la cobertura de nubes con probabilidad de lluvias o lloviznas, especialmente en zonas de montaña. Los vientos soplan desde el sureste con velocidad de 15 kilómetros por hora. La temperatura mínima se ubica en 23 grados Celsius y la máxima alcanza los 29 grados Celsius.

Temperaturas y pronóstico regional del Inameh

El pronóstico del Inameh destaca variaciones térmicas en las principales ciudades del país: