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Delcy Rodríguez recibe a delegación de la mesa de diálogo tras culminar tercer ciclo de conversaciones

Diálogo nacional

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Delcy Rodríguez, en su rol de mandataria encargada, sostuvo un encuentro en el Palacio de Miraflores con los integrantes de la mesa de diálogo nacional. La reunión, celebrada en el Salón Simón Bolívar, contó con la presencia de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, y Jorge Rodríguez, presidente del parlamento actual.

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Durante el encuentro, se abordaron los resultados del tercer ciclo de conversaciones. La mandataria destacó la importancia de los acuerdos alcanzados, especialmente en lo referente a los fondos de reserva custodiados en el Reino Unido. El acuerdo contempla la liberación de oro en Inglaterra para ser destinado a las labores de recuperación tras el terremoto ocurrido en junio de 2026.

Rodríguez enfatizó la necesidad de mantener el consenso para la estabilidad del país y felicitó a los negociadores por los avances logrados en materia de garantías políticas. Asimismo, confirmó que la cuarta fase de negociaciones está pautada para el mes de noviembre, periodo para el cual las delegaciones ya trabajan en la definición de la agenda.

Con información de noticiascol.com

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