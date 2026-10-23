Delcy Rodríguez, en su rol de mandataria encargada, sostuvo un encuentro en el Palacio de Miraflores con los integrantes de la mesa de diálogo nacional. La reunión, celebrada en el Salón Simón Bolívar, contó con la presencia de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, y Jorge Rodríguez, presidente del parlamento actual.
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Delcy Rodríguez recibe a delegación de la mesa de diálogo tras culminar tercer ciclo de conversaciones
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