El personal activo y jubilado del Ministerio de Educación se mantiene a la expectativa este viernes 23 de octubre ante el inicio del proceso de abono de sus compromisos salariales. Entre las asignaciones previstas para esta fecha destaca el pago de la segunda quincena de octubre de 2026, junto al beneficio de cestaticket, el cual se ubica en un monto de Bs. 35.200 para los trabajadores del sector.
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Personal del Ministerio de Educación espera pago de nómina y cestaticket este viernes
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Con información de Sistema Patria
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