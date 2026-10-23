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Personal del Ministerio de Educación espera pago de nómina y cestaticket este viernes

Sector educativo

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El personal activo y jubilado del Ministerio de Educación se mantiene a la expectativa este viernes 23 de octubre ante el inicio del proceso de abono de sus compromisos salariales. Entre las asignaciones previstas para esta fecha destaca el pago de la segunda quincena de octubre de 2026, junto al beneficio de cestaticket, el cual se ubica en un monto de Bs. 35.200 para los trabajadores del sector.

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La programación de pagos también incluye la cancelación de becas, servicios de guardería y diversas bonificaciones destinadas al personal docente, administrativo y obrero. Una vez que el Sistema Patria otorga el aval correspondiente, se inicia la tramitación operativa para que los fondos sean transferidos de manera progresiva a las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Por otra parte, el sector universitario también aguarda la recepción de sus beneficios. Para este viernes se espera la cancelación del Bono de fin de año, dirigido al personal docente activo, contratado, jubilado y pensionado del Ministerio de Educación Universitaria. Este procedimiento es coordinado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) en conjunto con el despacho ministerial, para asegurar la transferencia progresiva de los aguinaldos a través de la Plataforma Patria.

Con información de Sistema Patria

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