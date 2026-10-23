El grupo energético italiano Eni podría tomar una decisión final de inversión antes de fin de año sobre la primera fase de un proyecto petrolero venezolano que, según sus proyecciones, alcanzaría una capacidad de producción de hasta un millón de barriles diarios. La compañía firmó en septiembre un acuerdo con la estatal PDVSA para la explotación del yacimiento Junín 5, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco.
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Producción en el yacimiento Junín 5 alcanzaría el millón de barriles diarios según Eni
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