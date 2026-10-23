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Producción en el yacimiento Junín 5 alcanzaría el millón de barriles diarios según Eni

Sector energético

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El grupo energético italiano Eni podría tomar una decisión final de inversión antes de fin de año sobre la primera fase de un proyecto petrolero venezolano que, según sus proyecciones, alcanzaría una capacidad de producción de hasta un millón de barriles diarios. La compañía firmó en septiembre un acuerdo con la estatal PDVSA para la explotación del yacimiento Junín 5, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco.

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Guido Brusco, director de operaciones de recursos naturales de Eni, señaló que se espera elevar la producción actual de 12.000 barriles diarios a 200.000 en un periodo de 18 a 24 meses tras la aprobación de la inversión. Según las estimaciones de la empresa, la producción podría aumentar hasta los 400.000 barriles diarios a finales de 2029, con el objetivo de llegar a la meta de un millón de barriles diarios entre 2032 y 2033.

Por otra parte, la firma italiana mantiene gestiones con las autoridades venezolanas para obtener la aprobación del plan de desarrollo del yacimiento de gas Perla, una empresa conjunta que mantiene con la española Repsol. La primera fase del proyecto añadiría 90 millones de pies cúbicos estándar de gas al día al mercado interno de Venezuela, mientras que una segunda etapa contempla el respaldo a las exportaciones mediante una planta flotante de gas natural licuado con una capacidad anual de hasta 3,5 millones de toneladas métricas.

Con información de noticiascol.com

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