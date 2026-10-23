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Dinorah Figuera respalda demandas de trabajadores ante crisis laboral y sindical

Encuentro gremial

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Representantes de diversos sectores gremiales y sindicales de las áreas de salud, educación y electricidad sostuvieron una jornada de trabajo con la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera. Durante el encuentro, los delegados presentaron una serie de solicitudes enfocadas en la situación laboral del país y la necesidad de garantías institucionales.

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Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de la Salud (Fetrasalud), expuso las dificultades que atraviesa la fuerza trabajadora en el territorio nacional. El dirigente denunció la vulneración sistemática del estamento laboral, citando casos de jubilaciones forzosas y despidos arbitrarios mediante providencias administrativas que, incluso con decisiones judiciales a favor, no han permitido la reincorporación de los afectados.

Ante esta situación, los gremios exigieron la aplicación de una amnistía general para trabajadores y dirigentes sindicales. Zambrano también señaló la persistencia de casos de trabajadores del sector salud privados de libertad, a quienes se les ha negado el beneficio de liberación a pesar de que los presuntos autores materiales de los hechos han sido puestos en libertad.

En cuanto a las vías de solución, el representante gremial manifestó que el sector respalda el diálogo, siempre que este derive en cambios estructurales. «Somos amigos del diálogo y del entendimiento, pero exigimos que la mesa avance hacia la reinstitucionalización del país: un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un proceso electoral transparente», puntualizó.

Por su parte, Dinorah Figuera respaldó los reclamos planteados por las delegaciones y enfatizó la urgencia de adecuar los ingresos de los profesionales a las variables económicas y a la realidad inflacionaria de Venezuela. La parlamentaria abogó por el libre ejercicio de la actividad sindical y el cese de las acciones judiciales contra los trabajadores.

«Reivindicamos nuestro compromiso con el diálogo y la justicia social. Sin justicia social no hay democracia; debemos liberar a nuestros trabajadores de la pobreza y del despojo de su economía para garantizar un futuro próspero para ellos y sus familias», concluyó la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015.

Con información de noticiascol.com

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