Representantes de diversos sectores gremiales y sindicales de las áreas de salud, educación y electricidad sostuvieron una jornada de trabajo con la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera. Durante el encuentro, los delegados presentaron una serie de solicitudes enfocadas en la situación laboral del país y la necesidad de garantías institucionales.
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Dinorah Figuera respalda demandas de trabajadores ante crisis laboral y sindical
Encuentro gremial
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