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Sector cafetalero proyecta crecimiento del 15 % para la cosecha 2026-2027

Producción nacional

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El ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino, informó que el sector cafetalero nacional prevé un crecimiento del 15 % en la cosecha correspondiente al período 2026-2027. El anuncio fue realizado durante una jornada de inspección en el municipio Morán del estado Lara, zona estratégica para el cultivo del rubro.

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De acuerdo con el titular de la cartera agrícola, esta proyección se sustenta en el aprovechamiento de 50.000 hectáreas ubicadas en el cordón montañoso del occidente del país, lo cual permitiría alcanzar una producción de un millón de quintales. El funcionario destacó que el Ejecutivo mantiene su compromiso de brindar asistencia técnica a los más de 60.000 caficultores que se encuentran activos en todo el territorio nacional.

En paralelo a las labores de recolección, el estado Mérida registró un avance en su oferta exportable. Recientemente, el estado Mérida reportó un nuevo avance con el despacho de 19,2 toneladas de café con destino a Australia. Esta operación, fiscalizada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desde el municipio Sucre, representa el tercer envío coordinado por las autoridades regionales.

Con este despacho, la entidad acumula un total de 75,9 toneladas exportadas durante el año 2026, con mercados de destino que incluyen a Estados Unidos, Bélgica y Oceanía. Según informaron las autoridades locales, la implementación de la Taquilla Única Informativa de Exportación busca optimizar los procesos logísticos para los productores andinos.

Con información de noticiascol.com

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