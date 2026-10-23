El ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino, informó que el sector cafetalero nacional prevé un crecimiento del 15 % en la cosecha correspondiente al período 2026-2027. El anuncio fue realizado durante una jornada de inspección en el municipio Morán del estado Lara, zona estratégica para el cultivo del rubro.
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Sector cafetalero proyecta crecimiento del 15 % para la cosecha 2026-2027
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