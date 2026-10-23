EE.UU. destaca avances en acuerdos energéticos con Venezuela

Barret enfatizó que la cooperación actual está cambiando el escenario de energía, no solo para el territorio venezolano, sino también para el mercado estadounidense. Según el representante diplomático, Venezuela se consolida como un socio estratégico bajo este esquema de colaboración.

«Estamos súper orgullosos de estar aquí con ustedes», afirmó Barret al referirse a la relevancia del acuerdo petrolero, el cual, a su juicio, representa un avance significativo para la relación bilateral en materia energética.