El encargado de negocios de los Estados Unidos, John Barret, sostuvo un encuentro este viernes con la vicepresidenta Delcy Rodríguez para revisar el estado de los convenios petroleros suscritos entre ambas naciones. Durante una rueda de prensa, el diplomático estadounidense calificó como «impresionante el trabajo que ya se está haciendo» en el marco de estos proyectos.
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EE.UU. destaca avances en acuerdos energéticos con Venezuela
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