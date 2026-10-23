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EE.UU. destaca avances en acuerdos energéticos con Venezuela

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Imagen de la noticia: EE.UU. destaca avances en acuerdos energéticos con Venezuela

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El encargado de negocios de los Estados Unidos, John Barret, sostuvo un encuentro este viernes con la vicepresidenta Delcy Rodríguez para revisar el estado de los convenios petroleros suscritos entre ambas naciones. Durante una rueda de prensa, el diplomático estadounidense calificó como «impresionante el trabajo que ya se está haciendo» en el marco de estos proyectos.

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Barret enfatizó que la cooperación actual está cambiando el escenario de energía, no solo para el territorio venezolano, sino también para el mercado estadounidense. Según el representante diplomático, Venezuela se consolida como un socio estratégico bajo este esquema de colaboración.

«Estamos súper orgullosos de estar aquí con ustedes», afirmó Barret al referirse a la relevancia del acuerdo petrolero, el cual, a su juicio, representa un avance significativo para la relación bilateral en materia energética.

Con información de noticiascol.com

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