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INTT habilita encuesta digital para reducir accidentes de motociclistas en el país

Seguridad vial

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El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) puso en marcha una consulta digital con alcance nacional, diseñada para agrupar las propuestas, experiencias y percepciones de la ciudadanía sobre la seguridad vial. Esta iniciativa busca obtener información precisa que permita estructurar medidas efectivas para reducir los accidentes de tránsito en los que se ven involucradas motocicletas.

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La plataforma digital implementa un sistema adaptativo que ajusta las interrogantes según el perfil del usuario, entre los que se incluyen motociclistas activos, trabajadores de delivery, mototaxistas, exconductores, familiares de víctimas y peatones. El proceso de participación tiene una duración estimada de entre ocho y doce minutos, con un máximo de 53 preguntas dependiendo de la categoría seleccionada por el encuestado.

La convocatoria, difundida a través del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, está disponible en los canales y redes sociales oficiales del ente. Como parte de la estrategia para fomentar la participación masiva, el organismo implementó un sorteo voluntario al final de la consulta. Aquellos interesados en participar deben completar una planilla de contacto que requiere nombre completo, número de cédula de identidad y teléfono móvil una vez finalizado el cuestionario sobre prevención.

Con información de INTT

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