El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) puso en marcha una consulta digital con alcance nacional, diseñada para agrupar las propuestas, experiencias y percepciones de la ciudadanía sobre la seguridad vial. Esta iniciativa busca obtener información precisa que permita estructurar medidas efectivas para reducir los accidentes de tránsito en los que se ven involucradas motocicletas.
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INTT habilita encuesta digital para reducir accidentes de motociclistas en el país
Seguridad vial
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Con información de INTT
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