La carretera que conduce a la localidad costera de Choroní, en el estado Aragua, se encuentra nuevamente operativa tras finalizar las labores de remoción de los derrumbes que obstruían el paso. La Alcaldía del municipio Girardot informó que se permitirá el libre tránsito desde el jueves hasta el domingo 25 de octubre, periodo durante el cual se suspenderán las maniobras de reparación en la calzada.
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Trabajos de reparación en la vía a Choroní se reactivarán el 26 de octubre
Vialidad en Aragua
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