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Trabajos de reparación en la vía a Choroní se reactivarán el 26 de octubre

Vialidad en Aragua

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Imagen de la noticia: Trabajos de reparación en la vía a Choroní se reactivarán el 26 de octubre

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La carretera que conduce a la localidad costera de Choroní, en el estado Aragua, se encuentra nuevamente operativa tras finalizar las labores de remoción de los derrumbes que obstruían el paso. La Alcaldía del municipio Girardot informó que se permitirá el libre tránsito desde el jueves hasta el domingo 25 de octubre, periodo durante el cual se suspenderán las maniobras de reparación en la calzada.

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Durante estos días, la maquinaria pesada permanecerá resguardada a un costado de la vía. Las autoridades locales exhortan a los conductores a transitar con precaución, manteniendo una velocidad moderada y prestando atención a los tramos que aún presentan daños.

Para garantizar la seguridad de los usuarios, se ha establecido un despliegue preventivo en la ruta. Funcionarios de Protección Civil, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de la policía del estado Aragua se mantienen en el trayecto para agilizar el flujo vehicular y prevenir incidentes.

El alcalde Rafael Morales indicó que, una vez finalizado este lapso, el lunes 26 de octubre se reactivan las tareas de reconstrucción en los puntos críticos afectados por los deslaves. Estas labores incluirán el vaciado de asfalto y la instalación de defensas metálicas con el objetivo de optimizar las condiciones de acceso a la zona.

Con información de noticiascol.com

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