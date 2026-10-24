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24 de octubre de 1788, natalicio de Rafael Urdaneta

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Rafael Urdaneta (1788–1845) fue un destacado militar, estratega y político venezolano, reconocido históricamente como el hombre más leal al Libertador Simón Bolívar. Nacido en Maracaibo, estado Zulia, ejerció como el último presidente de la Gran Colombia de facto entre 1830 y 1831, asumiendo el mando con el objetivo de preservar la unión e intentar el regreso de Bolívar al poder.

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Resumen Biográfico

  • Nacimiento: 24 de octubre de 1788, en Maracaibo, Venezuela.
  • Fallecimiento: 23 de agosto de 1845 (56 años) en París, Francia, debido a complicaciones renales. Sus restos reposan en el Panteón Nacional de Venezuela.
  • Apodo: El propio Simón Bolívar lo bautizó como «El Brillante» por su asombrosa eficacia, pulcritud intelectual y temple en el campo de batalla.

Trayectoria Militar y Política

  • Inicio revolucionario: Se unió a la causa independentista en julio de 1810 en Bogotá como teniente del Batallón de Patriotas de Cundinamarca.
  • Campañas clave: Participó activamente en la Campaña Admirable (1813) y en la liberación de las provincias de Maracaibo y Coro en 1821, lo que consolidó su ascenso a General en Jefe.
  • Eficacia táctica: Destacó por su enorme disciplina logística. Aunque no pudo combatir directamente en la decisiva Batalla de Carabobo por motivos de salud, su rigurosa preparación y movilización de las tropas de occidente fueron vitales para el éxito patriota.
  • Presidencia de la Gran Colombia: En septiembre de 1830 asumió la jefatura del Estado tras un movimiento que derrocó a Joaquín Mosquera. Intentó salvar el proyecto integrador bolivariano, pero tras la muerte del Libertador y el avance de fuerzas opositoras, se vio obligado a dimitir en mayo de 1831.
  • Roles posteriores: Sirvió como Senador, tres veces Secretario de Guerra y Marina, y al momento de su muerte cumplía funciones como ministro plenipotenciario para firmar en Madrid el tratado de reconocimiento de la independencia de Venezuela por parte de España.
Vida Personal y Legado
Urdaneta estuvo casado desde 1822 con la heroína bogotana Dolores Vargas París, con quien formó una numerosa familia de 11 hijos. Su figura es el máximo orgullo histórico del pueblo zuliano. En su honor se nombraron el puente Rafael Urdaneta (que cruza el Lago de Maracaibo) y diversos municipios e instituciones a lo largo del territorio venezolano
Con información de noticiascol.com

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