24 de octubre de 1788, natalicio de Rafael Urdaneta

Apodo: El propio Simón Bolívar lo bautizó como «El Brillante» por su asombrosa eficacia, pulcritud intelectual y temple en el campo de batalla.

Inicio revolucionario: Se unió a la causa independentista en julio de 1810 en Bogotá como teniente del Batallón de Patriotas de Cundinamarca.

Campañas clave: Participó activamente en la Campaña Admirable (1813) y en la liberación de las provincias de Maracaibo y Coro en 1821, lo que consolidó su ascenso a General en Jefe.

Eficacia táctica: Destacó por su enorme disciplina logística. Aunque no pudo combatir directamente en la decisiva Batalla de Carabobo por motivos de salud, su rigurosa preparación y movilización de las tropas de occidente fueron vitales para el éxito patriota.

Presidencia de la Gran Colombia: En septiembre de 1830 asumió la jefatura del Estado tras un movimiento que derrocó a Joaquín Mosquera. Intentó salvar el proyecto integrador bolivariano, pero tras la muerte del Libertador y el avance de fuerzas opositoras, se vio obligado a dimitir en mayo de 1831.