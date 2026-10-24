Rafael Urdaneta (1788–1845) fue un destacado militar, estratega y político venezolano, reconocido históricamente como el hombre más leal al Libertador Simón Bolívar. Nacido en Maracaibo, estado Zulia, ejerció como el último presidente de la Gran Colombia de facto entre 1830 y 1831, asumiendo el mando con el objetivo de preservar la unión e intentar el regreso de Bolívar al poder.
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24 de octubre de 1788, natalicio de Rafael Urdaneta
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