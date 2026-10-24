Planta Centro busca mitigar fallas eléctricas con reactivación de unidad de 600 megavatios

El complejo, que opera con combustible pesado, ha sufrido un deterioro significativo debido a la falta de inversión y mantenimiento preventivo. La situación del suministro eléctrico se ha visto agravada por eventos sísmicos registrados en junio, lo que ha impactado severamente la operatividad de la infraestructura.

Hasta la fecha, ni el Ministerio de Información de Venezuela ni la compañía asiática han emitido declaraciones oficiales sobre los trabajos en el complejo. Esta labor se enmarca en un contrato suscrito hace años, lo que confirma que Pekín mantiene su presencia económica e industrial en el país.

La crisis del sistema eléctrico, que cuenta con una capacidad instalada de 37.000 megavatios, ha generado un impacto negativo en hogares, comercios e industrias. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el mes de septiembre se contabilizaron 531 protestas vinculadas a los cortes de luz, una cifra que refleja el creciente malestar social ante la inestabilidad del servicio.