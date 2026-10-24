Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales

Planta Centro busca mitigar fallas eléctricas con reactivación de unidad de 600 megavatios

Infraestructura eléctrica

|2 min|
Imagen de la noticia: Planta Centro busca mitigar fallas eléctricas con reactivación de unidad de 600 megavatios

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La empresa de ingeniería china Machinery Engineering Corp tiene previsto iniciar el próximo mes la reactivación de una unidad de 600 megavatios en Planta Centro, la termoeléctrica más grande de Venezuela. Según reportes, esta intervención busca disminuir los apagones continuos que afectan a los ciudadanos en todo el territorio nacional.

Lee también
Trabajos de reparación en la vía a Choroní se reactivarán el 26 de octubre

El complejo, que opera con combustible pesado, ha sufrido un deterioro significativo debido a la falta de inversión y mantenimiento preventivo. La situación del suministro eléctrico se ha visto agravada por eventos sísmicos registrados en junio, lo que ha impactado severamente la operatividad de la infraestructura.

Hasta la fecha, ni el Ministerio de Información de Venezuela ni la compañía asiática han emitido declaraciones oficiales sobre los trabajos en el complejo. Esta labor se enmarca en un contrato suscrito hace años, lo que confirma que Pekín mantiene su presencia económica e industrial en el país.

La crisis del sistema eléctrico, que cuenta con una capacidad instalada de 37.000 megavatios, ha generado un impacto negativo en hogares, comercios e industrias. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el mes de septiembre se contabilizaron 531 protestas vinculadas a los cortes de luz, una cifra que refleja el creciente malestar social ante la inestabilidad del servicio.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

NacionalesChinaPlanta CentroSistema Eléctrico

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.