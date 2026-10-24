La empresa de ingeniería china Machinery Engineering Corp tiene previsto iniciar el próximo mes la reactivación de una unidad de 600 megavatios en Planta Centro, la termoeléctrica más grande de Venezuela. Según reportes, esta intervención busca disminuir los apagones continuos que afectan a los ciudadanos en todo el territorio nacional.
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Planta Centro busca mitigar fallas eléctricas con reactivación de unidad de 600 megavatios
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Con información de noticiascol.com
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