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Jornada de esterilización quirúrgica se realizará el 31 de octubre en Valencia

Salud pública

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Imagen de la noticia: Jornada de esterilización quirúrgica se realizará el 31 de octubre en Valencia

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Las autoridades sanitarias del estado Carabobo informaron sobre la realización de una jornada de esterilización quirúrgica, programada para el próximo sábado 31 de octubre. La actividad tendrá lugar en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), ubicada en la ciudad de Valencia.

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De acuerdo con la información difundida por Carabobo Insalud, las mujeres que deseen participar deben acudir previamente a una evaluación. Este proceso de captación se lleva a cabo en la consulta externa de ginecología de la Maternidad de Alto Riesgo Comandante Supremo Hugo Chávez, dentro del mismo recinto hospitalario, de lunes a viernes en un horario comprendido entre las 9:00 am y las 12:00 del mediodía.

La institución estableció una serie de condiciones obligatorias para las interesadas en optar por el procedimiento médico. Entre los requisitos exigidos se encuentran tener más de 25 años de edad y haber tenido más de dos hijos. Asimismo, las pacientes no deben presentar antecedentes de cirugías abdominales ni patologías de base como diabetes o hipertensión arterial. Finalmente, se requiere que la interesada tenga un peso inferior a los 80 kilogramos.

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Con información de noticiascol.com

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