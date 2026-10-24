Las autoridades sanitarias del estado Carabobo informaron sobre la realización de una jornada de esterilización quirúrgica, programada para el próximo sábado 31 de octubre. La actividad tendrá lugar en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET), ubicada en la ciudad de Valencia.
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Nacionales
Jornada de esterilización quirúrgica se realizará el 31 de octubre en Valencia
Salud pública
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Con información de noticiascol.com
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