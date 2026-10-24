Mejora del servicio eléctrico en Venezuela tomaría al menos un año, estima General Electric

El directivo precisó que el cuello de botella no está en la producción de energía, sino en su transporte. Según Mousadi, la limitante actual reside en la línea de transmisión de 765 kilovatios que conecta el bajo Caroní con el centro del país, la cual presenta deficiencias operativas. Ante esta situación, el Departamento de Energía de Estados Unidos colabora con expertos para evaluar alternativas técnicas que permitan incrementar la capacidad de transporte hacia las zonas de mayor demanda.

En cuanto a la infraestructura, la empresa busca adquirir con urgencia equipos de ciclo combinado clase H para sustituir turbinas con más de 25 años de uso, aprovechando el gas como recurso económico para la generación. Mousadi destacó que esta modernización es clave para alcanzar la estabilidad en los centros de consumo y reducir los costos operativos por kilovatio.

Por otro lado, el presidente de GE Vernova Venezuela reconoció la capacidad técnica del personal de Corpoelec, a pesar de las limitaciones de mantenimiento y repuestos que han enfrentado. Para optimizar la gestión del sistema, la compañía trabaja en un programa de formación solicitado por el ministro Rolando Alcalá. «estamos desarrollando un plan de entrenamiento y certificación que se enfoque en la parte de generación térmica e hidráulica«, puntualizó Mousadi, con el objetivo de que los ingenieros locales manejen las tecnologías de manera más eficiente.