Carlos Mousadi, presidente de GE Vernova Venezuela, señaló que la recuperación del sistema eléctrico nacional podría concretarse en un lapso de ocho a doce meses, siempre que se logre la llegada de los equipos necesarios, principalmente turbinas para la generación térmica. Durante su participación en el Startup Venezuela Summit 2026, el ejecutivo subrayó que el proceso depende de estándares internacionales de fabricación y suministro.
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Mejora del servicio eléctrico en Venezuela tomaría al menos un año, estima General Electric
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