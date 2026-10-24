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SAPI detalla qué creaciones no pueden registrarse bajo la Ley sobre el Derecho de Autor

Propiedad intelectual

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El Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) emitió una aclaratoria sobre los elementos que no pueden ser certificados bajo la Ley sobre el Derecho de Autor en Venezuela. El organismo precisó que los textos y actos oficiales, como leyes, decretos y reglamentos, son considerados de dominio público según lo establecido en el artículo 4 de la normativa vigente.

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La institución también puntualizó que los métodos, fórmulas y procedimientos matemáticos quedan excluidos de esta protección, ya que la legislación nacional resguarda la forma original de expresión de una obra y no el mecanismo o procedimiento en sí mismo.

En cuanto a las ideas abstractas, el SAPI enfatizó que el amparo jurídico aplica exclusivamente cuando la idea se materializa en una obra tangible. Por esta razón, el ente regulador exhortó a los creadores e inventores a verificar las exenciones legales antes de formalizar cualquier solicitud de registro.

Con información de noticiascol.com

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