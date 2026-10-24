SAPI detalla qué creaciones no pueden registrarse bajo la Ley sobre el Derecho de Autor

La institución también puntualizó que los métodos, fórmulas y procedimientos matemáticos quedan excluidos de esta protección, ya que la legislación nacional resguarda la forma original de expresión de una obra y no el mecanismo o procedimiento en sí mismo.

En cuanto a las ideas abstractas, el SAPI enfatizó que el amparo jurídico aplica exclusivamente cuando la idea se materializa en una obra tangible. Por esta razón, el ente regulador exhortó a los creadores e inventores a verificar las exenciones legales antes de formalizar cualquier solicitud de registro.