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María Corina Machado visita la Iglesia de Santa Rosa en Barquisimeto tras su retorno al país

Actividad pública

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La dirigente opositora María Corina Machado realizó una de sus primeras aparenciones públicas en territorio venezolano tras su retorno al país. En esta ocasión, la líder política se trasladó hasta Barquisimeto, estado Lara, para visitar la Iglesia de Santa Rosa.

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El propósito del encuentro fue agradecer a la Divina Pastora por su regreso a Venezuela, luego de haber permanecido diez meses fuera del país. La visita al templo, un lugar de gran relevancia para la devoción mariana en la región, fue documentada por seguidores a través de redes sociales, donde compartieron imágenes del momento.

Así apareció María Corina Machado en el estado Lara: video

Este recorrido en el estado Lara marca un hito en la agenda de la dirigente, quien buscó expresar su agradecimiento por regresar al país después de un prolongado periodo de ausencia. Las fotografías y grabaciones de su llegada a la entidad larense generaron diversas reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron el significado religioso y personal de este reencuentro.

Así apareció María Corina Machado en el estado Lara: video

La presencia de Machado en la iglesia de Santa Rosa fue uno de los primeros momentos públicos de la dirigente tras su retorno al territorio nacional, consolidando así su reencuentro con los ciudadanos que respaldan su gestión política.

Con información de noticiascol.com

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