La dirigente opositora María Corina Machado realizó una de sus primeras aparenciones públicas en territorio venezolano tras su retorno al país. En esta ocasión, la líder política se trasladó hasta Barquisimeto, estado Lara, para visitar la Iglesia de Santa Rosa.
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María Corina Machado visita la Iglesia de Santa Rosa en Barquisimeto tras su retorno al país
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