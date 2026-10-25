La estrategia de transición gradual que encabeza Dinorah Figuera en las negociaciones con el chavismo ha generado fricciones dentro de la oposición venezolana. Tras el cierre de la tercera ronda de conversaciones el pasado 22 de octubre, sin que se lograran acuerdos definitivos, diversos sectores reclaman avances concretos y una fecha para las elecciones presidenciales en el país.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Oposición cuestiona estrategia de Dinorah Figuera ante ausencia de fecha electoral
Negociaciones políticas
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de El Carabobeño
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...