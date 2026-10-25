Vente Venezuela anunció el lanzamiento de «Constructores», una plataforma digital abierta a todos los venezolanos mayores de edad, tanto dentro como fuera del territorio nacional. El objetivo principal de esta iniciativa es preparar la organización para los próximos eventos electorales y facilitar la participación en el desarrollo de «Venezuela Tierra de Gracia».
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Vente Venezuela lanza la plataforma digital «Constructores» para organizar a los ciudadanos
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