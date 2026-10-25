Vente Venezuela lanza la plataforma digital «Constructores» para organizar a los ciudadanos

Según la organización, la iniciativa busca identificar la ubicación de los ciudadanos para actualizar sus datos y facilitar su futura inscripción ante el CNE, una vez que existan las condiciones institucionales necesarias. Los participantes podrán registrarse mediante una verificación biométrica, indicar su ubicación geográfica y aportar información sobre sus familias.

El proyecto se ejecutará en dos fases. La primera etapa incluye el estudio de ubicación, parentescos y el registro de ciudadanos fallecidos. Posteriormente, la segunda fase incorporará encuestas familiares y un canal para que los ciudadanos presenten propuestas para sus comunidades, municipios y estados.

Sobre la privacidad de la información, la organización aclaró que la participación no implica afiliación política y los datos personales no serán accesibles para las estructuras de la organización, las cuales solo podrán consultar cifras totales. Además, se habilitará un canal permanente para que los equipos de Vente evalúen las propuestas ciudadanas y los usuarios puedan votar por los proyectos que deseen impulsar.