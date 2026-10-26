Inician sustitución de 120 metros de colector en el corredor vial Amparo de Maracaibo

Las maniobras de ingeniería permitirán optimizar el drenaje de aguas servidas, sanear el entorno y eliminar focos de contaminación en un sector de alta densidad poblacional. Según informó el mandatario regional, esta intervención favorece de manera directa a más de 2.000 familias residentes en los límites entre las parroquias Raúl Leoni y Francisco Eugenio Bustamante.

Durante la jornada, Caldera destacó que estas labores se enmarcan en un despliegue simultáneo que también atiende a la comunidad 14 de Noviembre, donde se reemplazan 136 metros de tubería para beneficiar a 1.378 familias adicionales. El mandatario regional precisó que las labores se enmarcan en un despliegue simultáneo que busca atender los pasivos ambientales y de infraestructura acumulados en la entidad.

El plan, denominado técnicamente como “el radar”, ha permitido la rehabilitación de más de 8 kilómetros de colectores en el eje Maracaibo – San Francisco. La meta de la gestión regional es cerrar el año 2026 con la sustitución de 502 colectores en la región, proyectando cerrar el año 2026 con la sustitución de 502 colectores en la región, además de la reactivación de estaciones de bombeo y plantas de tratamiento en diversos municipios.