El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, inspeccionó este lunes 26 de octubre el inicio de los trabajos de sustitución de 120 metros lineales de colector matriz de 12 pulgadas en la avenida 63A, ubicada en el corredor vial Amparo de Maracaibo. La obra, que se ejecuta a una profundidad de 3,20 metros, forma parte del Plan de Atención Integral a las Aguas Servidas desarrollado por la Gobernación en conjunto con el Ministerio de Atención de las Aguas e Hidroven.
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Zulia
Inician sustitución de 120 metros de colector en el corredor vial Amparo de Maracaibo
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Con información de Nota de Prensa
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