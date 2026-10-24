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Ministro de Obras Públicas supervisó trabajos de mantenimiento en Termozulia

Infraestructura eléctrica

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El ministro de Obras Públicas y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, realizó una inspección este sábado en la Central Termoeléctrica Termozulia. El recorrido tuvo como propósito verificar el estado de las labores de mantenimiento y optimización que se ejecutan en las máquinas de la planta, ubicada entre los municipios San Francisco y La Cañada de Urdaneta.

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Durante la supervisión, el funcionario destacó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para estabilizar y fortalecer la red eléctrica. El objetivo central de estos trabajos es incorporar mayor potencia al Sistema Eléctrico Nacional, garantizando así una mejora progresiva en la confiabilidad del suministro energético para el Zulia y el resto del país.

Ramírez señaló que la planta es la principal fuente de generación local en la región. Según lo informado, las intervenciones buscan asegurar la continuidad, confiabilidad y mejora progresiva del suministro de energía, priorizando aquellas áreas que presentan una mayor demanda eléctrica en el territorio nacional.

El titular de la cartera de Obras Públicas constató los avances en los diferentes bloques que componen el complejo, reafirmando el compromiso de fortalecimiento de la red eléctrica en todo el territorio nacional.

Con información de noticiascol.com

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