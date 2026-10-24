El ministro de Obras Públicas y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, realizó una inspección este sábado en la Central Termoeléctrica Termozulia. El recorrido tuvo como propósito verificar el estado de las labores de mantenimiento y optimización que se ejecutan en las máquinas de la planta, ubicada entre los municipios San Francisco y La Cañada de Urdaneta.
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Zulia
Ministro de Obras Públicas supervisó trabajos de mantenimiento en Termozulia
Infraestructura eléctrica
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