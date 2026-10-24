Ministro de Obras Públicas supervisó trabajos de mantenimiento en Termozulia

Durante la supervisión, el funcionario destacó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para estabilizar y fortalecer la red eléctrica. El objetivo central de estos trabajos es incorporar mayor potencia al Sistema Eléctrico Nacional, garantizando así una mejora progresiva en la confiabilidad del suministro energético para el Zulia y el resto del país.

Ramírez señaló que la planta es la principal fuente de generación local en la región. Según lo informado, las intervenciones buscan asegurar la continuidad, confiabilidad y mejora progresiva del suministro de energía, priorizando aquellas áreas que presentan una mayor demanda eléctrica en el territorio nacional.

El titular de la cartera de Obras Públicas constató los avances en los diferentes bloques que componen el complejo, reafirmando el compromiso de fortalecimiento de la red eléctrica en todo el territorio nacional.