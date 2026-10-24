La estatal petrolera PDVSA informó que ha logrado elevar su producción nacional a 1.252.000 barriles diarios, cifra que representa su registro más alto desde el año 2019. Este incremento operativo es atribuido a la implementación de los Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos (CPPH), un esquema que ha permitido la reactivación de pozos en el estado Zulia.
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Zulia
PDVSA reporta producción de 1.252.000 barriles diarios, la cifra más alta desde 2019
Industria petrolera
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