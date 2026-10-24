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PDVSA reporta producción de 1.252.000 barriles diarios, la cifra más alta desde 2019

Industria petrolera

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La estatal petrolera PDVSA informó que ha logrado elevar su producción nacional a 1.252.000 barriles diarios, cifra que representa su registro más alto desde el año 2019. Este incremento operativo es atribuido a la implementación de los Contratos de Participación Productiva de Hidrocarburos (CPPH), un esquema que ha permitido la reactivación de pozos en el estado Zulia.

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Durante una inspección realizada en las instalaciones de la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), autoridades de la estatal verificaron los avances en el campo Macoya D84 de Petrozamora. Según el balance oficial, este sector ha experimentado un crecimiento significativo, al pasar de una producción cercana a los 30.000 barriles diarios a registrar un flujo de 115.000 barriles al día, con la meta de alcanzar los 120.000 barriles diarios para el cierre de diciembre.

En cuanto al desempeño regional, el volumen total de extracción en la región de Occidente ascendió a 582.500 barriles diarios. De acuerdo con la vicepresidencia de PDVSA Gas, este repunte se sustenta en la aplicación de nuevas tecnologías y el mantenimiento de las estructuras existentes.

El plan de trabajo para la zona incluye la incorporación de tres plantas compresoras, con el objetivo de elevar la categoría de los pozos y sumar unos 150.000 barriles adicionales a la producción actual. Asimismo, PDVSA Gas contempla la reactivación de plantas de extracción y fraccionamiento en suelo zuliano para procesar líquidos asociados, los cuales poseen un potencial de riqueza de entre 3 y 5 galones por mil pies cúbicos de gas, con el fin de colocarlos en los mercados internacionales de exportación.

Con información de noticiascol.com

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