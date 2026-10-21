En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, las autoridades regionales destacaron la continuidad de los programas de salud destinados a los pacientes oncológicos. Durante el pasado mes de octubre, la primera dama y el gobernador Luis Caldera participaron en la Caminata por la Vida y la Caminata Rosa 4K, eventos que sirvieron para reafirmar el acompañamiento a quienes enfrentan esta patología.
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Zulia
Gobernación del Zulia mantiene atención integral a pacientes oncológicos en la región
Salud pública
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Con información de noticiascol.com
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