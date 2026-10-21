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Gobernación del Zulia mantiene atención integral a pacientes oncológicos en la región

Salud pública

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En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, las autoridades regionales destacaron la continuidad de los programas de salud destinados a los pacientes oncológicos. Durante el pasado mes de octubre, la primera dama y el gobernador Luis Caldera participaron en la Caminata por la Vida y la Caminata Rosa 4K, eventos que sirvieron para reafirmar el acompañamiento a quienes enfrentan esta patología.

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Más allá de estas jornadas, la gestión regional enfatizó que la asistencia médica se mantiene activa durante todo el año. A través de la Farmacia de Alto Costo y la red hospitalaria regional, los pacientes acceden a un esquema de atención integral que incluye quimioterapias, radioterapias, consultas especializadas y diversos estudios diagnósticos sin costo alguno.

La red de atención está conformada por instituciones como la Unidad de la Mujer de la Maternidad Dr. Armando Castillo Plaza, el Oncológico Humberto Fernández Morán, la Unidad de Medicina Nuclear Dr. Jorge García Tamayo y el Hospital Clínico de Maracaibo. En estos centros, se realizan procedimientos como ecogramas, densitometrías óseas, endoscopias, videogastroscopias y colonoscopias.

Karina Guerra, subsecretaria de Desarrollo Social de la Gobernación del Zulia, señaló que estas acciones se ejecutan bajo el Plan Cayapa. «Garantizamos de manera gratuita exámenes de densitometría ósea, ecogramas, radioterapias, quimioterapias, consultas oncológicas y estudios especializados», afirmó la funcionaria, destacando el impacto positivo de estos servicios en el bienestar de los pacientes atendidos diariamente en la entidad.

Con información de noticiascol.com

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