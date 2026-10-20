Habitantes de El Danto protestaron por fallas eléctricas en Lagunillas

La situación ha afectado de manera particular a los residentes de la intersección entre la carretera N y la avenida 74, quienes reportan llevar más de tres días sin energía. Según los afectados, la problemática se agudizó debido a que un transformador sucumbió ante uno de los eventos eléctricos que se registran de forma cotidiana en la zona.

Los habitantes de la comunidad han manifestado que mantendrán las acciones de calle hasta obtener una solución definitiva a las fallas que afectan su calidad de vida, señalando que la falta de mantenimiento en la infraestructura eléctrica es la causa principal de la interrupción prolongada del servicio.