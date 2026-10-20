La noche del 19 de octubre y hasta la madrugada del día siguiente, vecinos del sector El Danto, en el municipio Lagunillas, cerraron el paso en la carretera N como medida de presión ante la inestabilidad del suministro eléctrico. Los manifestantes, entre quienes se encontraban adultos mayores y menores de edad, decidieron tomar las calles para exigir la restitución del servicio eléctrico tras padecer un apagón de casi siete horas.
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Lagunillas
Habitantes de El Danto protestaron por fallas eléctricas en Lagunillas
Crisis eléctrica
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Con información de NAM
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