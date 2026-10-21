La organización ambientalista Mapache Ecoaventura informó sobre el hallazgo de un manatí sin vida en las orillas del sector Isla Dorada, ubicado en la parroquia Coquivacoa de Maracaibo. El hecho, reportado este martes 20 de octubre, movilizó a los equipos de trabajo hacia el Lago de Maracaibo para atender la situación.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Zulia
Hallan manatí sin vida en las costas del Lago de Maracaibo
Ecosistema zuliano
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...