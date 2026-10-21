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Hallan manatí sin vida en las costas del Lago de Maracaibo

Ecosistema zuliano

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La organización ambientalista Mapache Ecoaventura informó sobre el hallazgo de un manatí sin vida en las orillas del sector Isla Dorada, ubicado en la parroquia Coquivacoa de Maracaibo. El hecho, reportado este martes 20 de octubre, movilizó a los equipos de trabajo hacia el Lago de Maracaibo para atender la situación.

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En las labores de recuperación del ejemplar participaron funcionarios del Ministerio para el Ecosocialismo (Minec) y cuadrillas del Instituto Municipal de Ambiente (IMA). Debido a las dimensiones del animal, un macho de 2,40 metros de longitud y un peso estimado entre 200 y 250 kilogramos, fue necesaria la colaboración de estas instituciones para realizar las maniobras de traslado.

José Sandoval, presidente de Mapache Ecoaventura, señaló que sin una evaluación anatomopatológica y una necropsia resulta imposible determinar las razones exactas de la muerte del manatí. El especialista lamentó la pérdida de un ejemplar de esta especie, la cual se encuentra en peligro de extinción en el estuario zuliano.

Sandoval advirtió sobre la dificultad de realizar un censo poblacional preciso debido a factores como la turbidez de las aguas, el comportamiento esquivo de los animales y la falta de recursos económicos para un monitoreo continuo. A pesar de estas limitaciones, la especie continúa sobreviviendo en el ecosistema, apoyándose en la esperanza que representa un núcleo poblacional importante detectado en las zonas norte y noreste del Lago, a pesar de estar catalogada oficialmente en peligro crítico de extinción a escala nacional.

Con información de noticiascol.com

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