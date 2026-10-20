Trabajadores petroleros inician huelga en la Costa Oriental del Lago y Maracaibo por reclamos salariales

Iván Freites, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, Gasíferos y Conexos (Sutpgef), informó que el sector se declaró en huelga ante la falta de respuesta a sus demandas. Por su parte, trabajadores de PDV Marina en el muelle de Tía Juana confirmaron que mantienen una «huelga de brazos caídos» y han paralizado las operaciones de las embarcaciones.

Las exigencias del gremio incluyen la eliminación de la doble factorización asociada a la Circular 2792 y al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), además del rechazo a posibles modificaciones de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). Los trabajadores también solicitan la indexación de los salarios con referencia a la canasta básica familiar, conforme al artículo 91 de la Constitución.

Los manifestantes sostienen que sus solicitudes están fundamentadas en la legislación venezolana y buscan corregir condiciones salariales y contractuales que consideran desfavorables.

Entre los ajustes específicos solicitados se encuentran la adecuación del pago del bono nocturno y del tiempo de reposo y comida, así como la actualización del concepto de manutención. Hasta el momento, la información suministrada no incluye una respuesta oficial de Pdvsa ni de las autoridades laborales sobre las exigencias planteadas o el alcance de la paralización de los muelles en el Zulia.