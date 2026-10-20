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Trabajadores petroleros inician huelga en la Costa Oriental del Lago y Maracaibo por reclamos salariales

Reclamos laborales

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Imagen de la noticia: Trabajadores petroleros inician huelga en la Costa Oriental del Lago y Maracaibo por reclamos salariales

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Trabajadores activos y jubilados de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) tomaron este lunes 19 los portones de la empresa en la Costa Oriental del Lago (COL) y en Maracaibo. Los manifestantes exigen mejoras en sus condiciones laborales, denunciando salarios de cinco dólares semanales, el deterioro del fondo de jubilaciones y la eliminación del sistema de salud.

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Iván Freites, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, Gasíferos y Conexos (Sutpgef), informó que el sector se declaró en huelga ante la falta de respuesta a sus demandas. Por su parte, trabajadores de PDV Marina en el muelle de Tía Juana confirmaron que mantienen una «huelga de brazos caídos» y han paralizado las operaciones de las embarcaciones.

Las exigencias del gremio incluyen la eliminación de la doble factorización asociada a la Circular 2792 y al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), además del rechazo a posibles modificaciones de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT). Los trabajadores también solicitan la indexación de los salarios con referencia a la canasta básica familiar, conforme al artículo 91 de la Constitución.

Los manifestantes sostienen que sus solicitudes están fundamentadas en la legislación venezolana y buscan corregir condiciones salariales y contractuales que consideran desfavorables.

Un grupo de personas reunidas sosteniendo pancartas durante una protesta, en un ambiente al aire libre.

Entre los ajustes específicos solicitados se encuentran la adecuación del pago del bono nocturno y del tiempo de reposo y comida, así como la actualización del concepto de manutención. Hasta el momento, la información suministrada no incluye una respuesta oficial de Pdvsa ni de las autoridades laborales sobre las exigencias planteadas o el alcance de la paralización de los muelles en el Zulia.

Con información de NAM

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