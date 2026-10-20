Trabajadores activos y jubilados de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) tomaron este lunes 19 los portones de la empresa en la Costa Oriental del Lago (COL) y en Maracaibo. Los manifestantes exigen mejoras en sus condiciones laborales, denunciando salarios de cinco dólares semanales, el deterioro del fondo de jubilaciones y la eliminación del sistema de salud.
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Zulia
Trabajadores petroleros inician huelga en la Costa Oriental del Lago y Maracaibo por reclamos salariales
Reclamos laborales
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Con información de NAM
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