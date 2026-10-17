Reactivan conexión aérea comercial entre Maracaibo y Santa Bárbara del Zulia

Caldera destacó que esta alianza estratégica fortalece el aparato productivo del sur del lago al facilitar el traslado de pasajeros y mercancías. El vuelo inaugural, operado por la aerolínea Estelar en un Boeing 737 con más de 118 pasajeros, despegó de Maracaibo a las 7:30 a. m. y aterrizó en Santa Bárbara a las 8:00 a. m.

De acuerdo con la información oficial, la ruta comercial operará los días lunes y viernes, utilizando aeronaves Boeing 737 en sus modelos 200 y 400. Giovanny Villalobos, secretario de Cultura y Relaciones Institucionales, precisó que la medida responde a una solicitud del sector productivo y la empresa San Simón, lograda mediante coordinaciones con el Gobierno Nacional, la presidenta encargada Delcy Rodríguez y Bolivariana de Aeropuertos (BAER).

Esta nueva frecuencia doméstica se integra al plan de modernización del transporte aéreo regional, que ya cuenta con la reanudación de vuelos internacionales de American Airlines entre Miami y Maracaibo, además de las operaciones con Avianca, conectando al Zulia con más de 170 destinos globales.