La reactivación formal de la conexión aérea comercial entre Maracaibo y Santa Bárbara del Zulia fue anunciada este viernes 16 de octubre por el gobernador Luis Caldera. El mandatario regional informó sobre este enlace entre el Aeropuerto Internacional La Chinita y el Aeropuerto Relámpago del Catatumbo durante la Conferencia y Exposición de Energía, Petróleo y Gas (CEPEG 2026), celebrada en el Hotel Tibisay del Lago.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Zulia
Reactivan conexión aérea comercial entre Maracaibo y Santa Bárbara del Zulia
Conectividad regional
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...