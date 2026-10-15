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Costa Oriental del Lago

KEO Energy asume control técnico de PetroUrdaneta en el Lago de Maracaibo

Nueva alianza técnica busca potenciar la producción petrolera en la cuenca del Lago

|2 min|
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La firma estadounidense KEO Energy, brazo operativo de KEO Capital, ha asumido de manera oficial la dirección técnica de la empresa mixta PetroUrdaneta, la cual mantiene operaciones conjuntas con PDVSA en la cuenca del Lago de Maracaibo. Este convenio se perfila como un punto de inflexión para la administración de los activos petroleros en esta zona, históricamente vital para el aparato productivo venezolano.

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La incursión de KEO Energy en las actividades de PetroUrdaneta refleja un renovado interés por explotar las reservas de la cuenca, las cuales han lidiado con diversos obstáculos operativos durante los últimos años. Se espera que la pericia técnica de la compañía extranjera introduzca metodologías innovadoras y optimice la extracción de crudo, un recurso de importancia estratégica para la nación.

Esta transición no solo implica un cambio en el esquema administrativo, sino que abre la puerta a la llegada de capital y tecnologías de vanguardia, elementos necesarios para revitalizar la actividad extractiva en uno de los campos más emblemáticos del occidente venezolano.

Con esta nueva etapa, la meta es que PetroUrdaneta logre recuperar su capacidad competitiva en los mercados globales, enfrentando con mayor solidez los desafíos internos y externos que actualmente condicionan al sector petrolero nacional.

Con información de noticiascol.com

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