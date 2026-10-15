La firma estadounidense KEO Energy, brazo operativo de KEO Capital, ha asumido de manera oficial la dirección técnica de la empresa mixta PetroUrdaneta, la cual mantiene operaciones conjuntas con PDVSA en la cuenca del Lago de Maracaibo. Este convenio se perfila como un punto de inflexión para la administración de los activos petroleros en esta zona, históricamente vital para el aparato productivo venezolano.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Costa Oriental del Lago
KEO Energy asume control técnico de PetroUrdaneta en el Lago de Maracaibo
Nueva alianza técnica busca potenciar la producción petrolera en la cuenca del Lago
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...