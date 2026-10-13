Con Multitudinario Cierre de Feria el municipio Santa Rita culminó sus fiestas patronales 2026

La jornada final, impulsada por la gestión de la alcaldesa Liz Piña, reunió a miles de ciudadanos que abarrotaron las calles para rendir tributo a su patrona y disfrutar de variadas presentaciones musicales.

Las actividades de clausura tuvo como epicentro el tradicional sector Los Andes. La tarde comenzó con la Santa Misa, luego con el emotivo recorrido procesional de la sagrada imagen de la Virgen, que avanzó entre gaitas, oraciones y aplausos de las familias locales, reafirmando una tradición profundamente arraigada en el sentir santarritense.

Al caer la noche, se dio paso a una gran fiesta musical que mantuvo un ambiente festivo y familiar de principio a fin. El escenario vibró con el talento regional y nacional, destacando la presentación especial de Mariángel Sanabria y su música vallenata, la energía juvenil e infantil de Gaiteritos de La Rita, Cero 69 y la agrupación Jovigaita, quienes encendieron la chispa gaitera. La velada se complementó con las actuaciones estelares de Ámbar Music, la voz del guarachero Roberto González, el sentimiento de Rosareños de Aránzazu y el contagioso ritmo tropical de Alokaribe.



El evento contó con un riguroso plan de logística y seguridad coordinado por los organismos de orden público y prevención del municipio, lo que permitió que la multitudinaria asistencia transcurriera en completo orden y tranquilidad.

Durante el encuentro, la alcaldesa Liz Piña expresó su reconocimiento al pueblo por la masiva participación y el comportamiento cívico y

ejemplar demostrado durante todo el ciclo festivo:

«Seguimos trabajando con compromiso para llevarle a nuestra gente eventos dignos que exalten nuestra identidad», enfatizó la autoridad municipal.

Con este concurrido cierre ferial en el sector Los Andes, las festividades patronales de este año concluyen consolidándose como uno de los puntos de encuentro cultural y fe más importantes de esta localidad costera.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Santa Rita