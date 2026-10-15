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Gobernación del Zulia presenta seis pilares para el desarrollo regional en el marco de la Cepeg 2026

Sector energético

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La Conferencia y Exposición de Energía, Petróleo y Gas (Cepeg 2026) abrió sus puertas este jueves 15 de octubre en el Hotel Tibisay del Lago, en Maracaibo. El evento, que se extiende hasta el sábado 17, reúne a expertos y representantes de empresas nacionales e internacionales para debatir sobre el porvenir del sector energético en el país.

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Durante la inauguración, encabezada por el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, se informó que para el primer trimestre de 2027 se proyecta un incremento significativo en la inyección de gas metano para uso industrial y residencial en la entidad. Esta estrategia busca respaldar las metas nacionales de producción de crudo, fijadas en 1,5 millones de barriles diarios.

Por su parte, el gobernador del Zulia, Luis Caldera, expuso seis pilares fundamentales para el desarrollo regional. En materia de seguridad, destacó que el estado registra el 3,1% de la incidencia delictiva nacional, posicionándose como una de las entidades con menores índices según el Observatorio Venezolano de la Seguridad. Asimismo, resaltó los avances en la recuperación del sistema eléctrico mediante la colaboración entre Pdvsa, el Ministerio de Energía Eléctrica y empresas internacionales.

En cuanto a la economía y el ámbito laboral, Caldera mencionó la armonización tributaria y la creación de mesas de diálogo con el sector privado y el Ministerio del Trabajo para garantizar la paz operativa. En el área educativa, subrayó el impacto del programa de becas Fundalossada y la rehabilitación de las escuelas de Petróleo y Química de LUZ.

El mandatario regional también informó sobre el progreso en el desarrollo habitacional Fabricio Ojeda, destinado a familias afectadas por la subsidencia en la Costa Oriental del Lago. Finalmente, se notificó la puesta en marcha de un convenio internacional con la CAF y la FAO, con una inversión de 15 millones de dólares, para el Plan de Recuperación, Conservación y Desarrollo Sostenible del Lago de Maracaibo.

Con información de noticiascol.com

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