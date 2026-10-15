La Conferencia y Exposición de Energía, Petróleo y Gas (Cepeg 2026) abrió sus puertas este jueves 15 de octubre en el Hotel Tibisay del Lago, en Maracaibo. El evento, que se extiende hasta el sábado 17, reúne a expertos y representantes de empresas nacionales e internacionales para debatir sobre el porvenir del sector energético en el país.
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Zulia
Gobernación del Zulia presenta seis pilares para el desarrollo regional en el marco de la Cepeg 2026
Sector energético
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