Arquidiócesis de Maracaibo lanza la campaña ‘Abrazo en Familia’ para sanar los hogares tras el sismo

El presbítero Carlos Quiva, quien funge como asesor de Pastoral Familiar en la Arquidiócesis local, destacó durante un encuentro con los medios que esta iniciativa posee un carácter profundamente inclusivo. Al no estar limitada a dogmas doctrinales, se extiende como una invitación abierta a ciudadanos de todas las religiones y credos. Según el sacerdote, el concepto de ‘reconstrucción’ cobra especial relevancia debido a la situación que atraviesa el país tras el doble sismo registrado el pasado 24 de junio.

Formación y alcance comunitario

La estrategia contempla una fase preparatoria que incluye talleres dirigidos a docentes, seminaristas y agentes pastorales. Estos facilitadores se encargarán de replicar el mensaje en diversas zonas de la Arquidiócesis. Magdelis Vera, coordinadora de la campaña, enfatizó que el llamado es para todos los sectores sociales que deseen participar en una experiencia de acompañamiento familiar.

Cronograma de actividades

Las jornadas inician este sábado 17 de octubre en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el sector Sierra Maestra, y continuarán el domingo 18 en la parroquia La Inmaculada de Carrasquero, municipio Guajira. Asimismo, se han programado talleres educativos en la Universidad Católica Cecilio Acosta (Unica) para docentes de instituciones asociadas a la Avec y Fe y Alegría, culminando la fase preparatoria el 24 de octubre en los templos Santa Rita de Casia y San Tarcisio.

Reyber Parra, coordinador del proyecto, detalló que el temario se divide en cinco ejes fundamentales que incluyen el discernimiento en tiempos de crisis, la comunicación familiar y la presencia de Dios en el hogar. Los interesados pueden consultar las guías y el calendario detallado a través de la cuenta de Instagram @PFamiliarMaracaibo. La clausura está prevista para el 29 de noviembre, buscando evitar conflictos con las festividades patronales de la región.

Los organizadores han hecho un llamado especial a utilizar las plataformas digitales para mantener conectados a los núcleos familiares que han sido separados por el fenómeno de la migración.