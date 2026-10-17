En un despliegue conjunto entre el Gobierno Nacional, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, la Gobernación del Estado Zulia y la Alcaldía de Santa Rita, este viernes 16 de octubre arrancaron formalmente los trabajos de asfaltado, escarificación e intervención integral de la autopista Lara-Zulia en la parroquia José Cenobio Urribarrí.
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Santa Rita
Gobernador visita Santa Rita y Rehabilita más de 30 kilómetros de la autopista Lara-Zulia
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Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Santa Rita
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