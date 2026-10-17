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Gobernador visita Santa Rita y Rehabilita más de 30 kilómetros de la autopista Lara-Zulia

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En un despliegue conjunto entre el Gobierno Nacional, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, la Gobernación del Estado Zulia y la Alcaldía de Santa Rita, este viernes 16 de octubre arrancaron formalmente los trabajos de asfaltado, escarificación e intervención integral de la autopista Lara-Zulia en la parroquia José Cenobio Urribarrí.

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El inicio del plan estuvo encabezado por el Gobernador Luis Caldera y la alcaldesa Liz Piña, abordando un tramo inicial de ocho kilómetros lineales desde las cabecera del Puente General en Jefe Rafael Urdaneta y el distribuidor Punta Iguana hasta el peaje homónimo, con la colocación estimada de 12.000 toneladas de mezcla asfáltica tipo tres.

La obra abarca la modernización del alumbrado público, reparación de alcantarillados, puentes y distribuidores clave, proyectando la recuperación de más de 30 kilómetros antes del 31 de diciembre para consolidar la seguridad vial en todo el occidente venezolano.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Santa Rita

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Santa Rita

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