La ciudad de Maracaibo se prepara para recibir este domingo 18 de octubre la 26.ª edición de la Caminata por la Vida, organizada por la Fundación de Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama (Famac). El evento deportivo y solidario contará con un recorrido de 10 kilómetros con salida y llegada en la Vereda del Lago.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Zulia
Famac celebrará este domingo la 26.ª Caminata por la Vida en Maracaibo
Evento solidario
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de La Verdad
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...