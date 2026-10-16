Famac celebrará este domingo la 26.ª Caminata por la Vida en Maracaibo

La jornada iniciará a las 6.00 de la mañana con una salida especial para corredores, una nueva modalidad incorporada este año para reconocer a los atletas locales, seguida por el despliegue del público general. La ruta trazada contempla el paso por la avenida 2 (El Milagro), la Plaza del Ángel, la avenida 4 (Bella Vista) y la calle 77 (5 de Julio), contando con 19 puntos de hidratación para los participantes.

Para participar, los interesados deben adquirir un dorsal con un valor de 10 dólares, el cual incluye la posibilidad de participar en el sorteo de una motocicleta cero kilómetros. La institución ha habilitado más de 100 Puntos Rosa en la ciudad para facilitar la compra de los números de participación.

Los fondos recaudados durante esta actividad serán destinados a respaldar la asistencia médica que brinda la fundación, la cual abarca desde exámenes básicos y mamografías hasta el acompañamiento psicológico de las pacientes. La campaña de este año se centra en el lema «manos que sostienen, vidas que sanan», destacando el compromiso de los voluntarios y colaboradores con la labor de Famac.