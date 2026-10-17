La producción de crudo en el estado Zulia llegó a 370 mil barriles diarios, cifra alcanzada gracias a la aceleración de las operaciones en áreas estratégicas de la región occidental. La información fue presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien destacó el rendimiento obtenido a través de las alianzas mixtas, con especial mención a los resultados registrados en el campo Petro Zamora.
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Zulia
Producción petrolera en Zulia alcanza los 370 mil barriles diarios
Sector hidrocarburos
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