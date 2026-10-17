Producción petrolera en Zulia alcanza los 370 mil barriles diarios

De acuerdo con la planificación oficial, el Ejecutivo mantiene la meta de cerrar el ejercicio fiscal con 400 mil barriles diarios en la entidad, consolidando así la tendencia de crecimiento en el circuito extractivo del occidente del país. Asimismo, las autoridades proyectan que para 2027 el territorio zuliano se convierta en un polo estratégico para la generación de Gas Licuado de Petróleo (GLP), destinado tanto al consumo interno como a la exportación.

En paralelo a estas operaciones, el plan gubernamental contempla una inversión estimada en cerca de 76 mil millones de dólares durante los próximos cinco años. Estos recursos estarán dirigidos a la modernización de la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con el objetivo de estabilizar el suministro energético.