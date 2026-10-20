Caminata Rosa 4K recorrió las calles de San Francisco por la prevención del cáncer de mama

La Caminata Rosa 4K se llevó a cabo este lunes 19 de octubre en San Francisco, reuniendo a ciudadanos y familias en un evento dedicado a la prevención y detección temprana del cáncer de mama. La iniciativa, organizada por Damasur en conjunto con la Fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama (Famac), recorrió las calles del municipio desde las inmediaciones de la planta de Cementos Mara. Durante el trayecto, los participantes contaron con el respaldo de los cuerpos de seguridad locales y la asistencia médica del Instituto Público Municipal de la Salud (Imsasur). El evento buscó enviar un mensaje de esperanza y solidaridad a las mujeres que enfrentan esta patología y a sus seres queridos, reafirmando el compromiso de la comunidad con la salud. La jornada se enmarcó en las actividades conmemorativas del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, contando con puntos de hidratación dispuestos para los asistentes a lo largo de los cuatro kilómetros de recorrido.