Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
San Francisco

Caminata Rosa 4K recorrió las calles de San Francisco por la prevención del cáncer de mama

Conmemoración internacional

|1 min|
Imagen de la noticia: Caminata Rosa 4K recorrió las calles de San Francisco por la prevención del cáncer de mama

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La Caminata Rosa 4K se llevó a cabo este lunes 19 de octubre en San Francisco, reuniendo a ciudadanos y familias en un evento dedicado a la prevención y detección temprana del cáncer de mama. La iniciativa, organizada por Damasur en conjunto con la Fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama (Famac), recorrió las calles del municipio desde las inmediaciones de la planta de Cementos Mara. Durante el trayecto, los participantes contaron con el respaldo de los cuerpos de seguridad locales y la asistencia médica del Instituto Público Municipal de la Salud (Imsasur). El evento buscó enviar un mensaje de esperanza y solidaridad a las mujeres que enfrentan esta patología y a sus seres queridos, reafirmando el compromiso de la comunidad con la salud. La jornada se enmarcó en las actividades conmemorativas del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, contando con puntos de hidratación dispuestos para los asistentes a lo largo de los cuatro kilómetros de recorrido.

Lee también
San Francisco: Bebé sobrevive a un extraño embarazo abdominal de 37 semanas
Con información de La Verdad

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

San FranciscoCáncer de mamaDamasurFamac

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.