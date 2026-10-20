Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Zulia

Gobernación del Zulia sustituye 120 metros de colector en el corredor vial Amparo

Infraestructura pública

|1 min|
Imagen de la noticia: Gobernación del Zulia sustituye 120 metros de colector en el corredor vial Amparo

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La Gobernación del Estado Zulia adelanta labores de rehabilitación en el sistema de drenajes del municipio Maracaibo. Como parte del Plan Rector de Aguas Servidas, el Ejecutivo regional ejecuta la sustitución de 120 metros de tubería de 12 pulgadas en la calle 63-A del corredor vial Amparo, ubicado en la parroquia Raúl Leoni.

Lee también
Habitantes de El Danto protestaron por fallas eléctricas en Lagunillas

Esta intervención técnica tiene como propósito principal optimizar la evacuación de aguas residuales en una zona de alta densidad comercial y poblacional. Según informó la institución, los trabajos buscan eliminar focos de contaminación y prevenir futuros colapsos en la red sanitaria que afecten a los residentes y transeúntes del sector.

Las maniobras se enmarcan en un plan integral de atención prioritaria a los servicios públicos que se desarrolla en diversos municipios de la región. El proyecto, realizado en articulación con organismos hídricos, pretende ofrecer soluciones estructurales para elevar la calidad de vida de las familias zulianas.

Con información de La Verdad

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

Zuliaaguas servidasInfraestructura

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.