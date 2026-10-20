Gobernación del Zulia sustituye 120 metros de colector en el corredor vial Amparo

Esta intervención técnica tiene como propósito principal optimizar la evacuación de aguas residuales en una zona de alta densidad comercial y poblacional. Según informó la institución, los trabajos buscan eliminar focos de contaminación y prevenir futuros colapsos en la red sanitaria que afecten a los residentes y transeúntes del sector.

Las maniobras se enmarcan en un plan integral de atención prioritaria a los servicios públicos que se desarrolla en diversos municipios de la región. El proyecto, realizado en articulación con organismos hídricos, pretende ofrecer soluciones estructurales para elevar la calidad de vida de las familias zulianas.