La Gobernación del Estado Zulia adelanta labores de rehabilitación en el sistema de drenajes del municipio Maracaibo. Como parte del Plan Rector de Aguas Servidas, el Ejecutivo regional ejecuta la sustitución de 120 metros de tubería de 12 pulgadas en la calle 63-A del corredor vial Amparo, ubicado en la parroquia Raúl Leoni.
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Zulia
Gobernación del Zulia sustituye 120 metros de colector en el corredor vial Amparo
Infraestructura pública
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Con información de La Verdad
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