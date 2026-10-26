La crisis eléctrica en el municipio Guajira se ha intensificado, dejando a cientos de comunidades y gran parte de la zona fronteriza sin suministro por más de 40 horas. La falla principal se originó en el circuito Paraguaipoa, cuya inoperatividad obligó a implementar una conexión provisional hacia el circuito Mara-Páez como medida de emergencia.
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Cientos de comunidades en Guajira cumplen más de 40 horas sin servicio eléctrico
Crisis en la frontera
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Con información de La Verdad
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