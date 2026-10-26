Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Cientos de comunidades en Guajira cumplen más de 40 horas sin servicio eléctrico

Crisis en la frontera

|1 min|
Imagen de la noticia: Cientos de comunidades en Guajira cumplen más de 40 horas sin servicio eléctrico

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La crisis eléctrica en el municipio Guajira se ha intensificado, dejando a cientos de comunidades y gran parte de la zona fronteriza sin suministro por más de 40 horas. La falla principal se originó en el circuito Paraguaipoa, cuya inoperatividad obligó a implementar una conexión provisional hacia el circuito Mara-Páez como medida de emergencia.

Lee también
En artículación con el Gobierno Nacional y Regional: Alcalde Frank Carreño inicia labores de reasfaltado en la Avenida 51 de Cabimas

Sin embargo, el sistema alterno colapsó debido a una sobrecarga. La noche del domingo 25 de octubre, una línea se rompió en el sector El Bejuco, a la altura de Casa Rosada, lo que extendió el apagón a sectores adicionales que dependían de esa red.

Aunque los equipos técnicos trabajaron en la zona hasta la medianoche del domingo, no lograron restablecer el servicio. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido nuevos reportes sobre el avance de las reparaciones ni sobre el estatus de la falla inicial que mantiene a la población sin energía.

Con información de La Verdad

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

CorpoelecGuajiraServicios Públicos

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.