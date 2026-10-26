Cientos de comunidades en Guajira cumplen más de 40 horas sin servicio eléctrico

Sin embargo, el sistema alterno colapsó debido a una sobrecarga. La noche del domingo 25 de octubre, una línea se rompió en el sector El Bejuco, a la altura de Casa Rosada, lo que extendió el apagón a sectores adicionales que dependían de esa red.

Aunque los equipos técnicos trabajaron en la zona hasta la medianoche del domingo, no lograron restablecer el servicio. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido nuevos reportes sobre el avance de las reparaciones ni sobre el estatus de la falla inicial que mantiene a la población sin energía.