Una opción nutritiva y sencilla para renovar el menú diario

Para quienes buscan cuidar sus niveles de glucosa o simplemente desean una opción nutritiva, la ensalada de garbanzos y nueces destaca por su aporte de fibra, vitaminas y proteínas. Esta combinación aporta fibra, vitaminas y proteínas de excelente calidad, convirtiéndose en una alternativa ideal para toda la familia.

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Preparación paso a paso

Para elaborar esta receta para dos personas, se requieren 2 ½ tazas de lechugas variadas, una manzana verde en cubos, una taza de garbanzos cocidos, 10 nueces troceadas, dos cucharadas de arándanos secos, 40 ml de zumo de limón, tres cucharadas de mayonesa o aceite de oliva, comino, pimentón, dos cucharadas de sésamo y un tallo de cebollín.

El proceso comienza con la elaboración de la vinagreta, mezclando el comino, el pimentón, el limón y la base grasa elegida hasta lograr una textura homogénea. Posteriormente, se integra la lechuga con los garbanzos en un bol grande, añadiendo una parte del aderezo. El montaje final consiste en distribuir la manzana, las nueces y los arándanos sobre la base, decorando con el cebollín y las semillas de sésamo.

Esta preparación es sumamente versátil y práctica, permitiendo incluso llevarla al trabajo si se mantiene el aderezo por separado. Un excelente truco para potenciar su aroma consiste en tostar ligeramente las semillas antes de incorporarlas a la ensalada.