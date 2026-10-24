Claves para combatir la flacidez en los brazos y recuperar su firmeza

Para abordar esta condición, la clave está en realizar ejercicios y mantener una alimentación equilibrada. Especialistas sugieren integrar rutinas de fuerza como extensiones de tríceps, flexiones y planchas, complementadas con actividades cardiovasculares que favorezcan la tonificación corporal.

La nutrición juega un papel determinante en la elasticidad de la piel. Se recomienda priorizar el consumo de proteínas magras, frutas y verduras, además de asegurar una hidratación constante de al menos ocho vasos de agua al día. Asimismo, el uso de cremas reafirmantes y la aplicación de masajes pueden contribuir a mejorar la circulación y la apariencia de los tejidos en esta zona.