La flacidez en los brazos, conocida coloquialmente como «alas de murciélago», es una preocupación estética frecuente que afecta a personas de diversas edades, intensificándose tras cambios significativos de peso o con el avance de los años. Este fenómeno ocurre principalmente por la disminución natural de colágeno y elastina, sumado a la pérdida de masa muscular y hábitos sedentarios.
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Bienestar
Claves para combatir la flacidez en los brazos y recuperar su firmeza
Salud y bienestar
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