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Claves para combatir la flacidez en los brazos y recuperar su firmeza

Salud y bienestar

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La flacidez en los brazos, conocida coloquialmente como «alas de murciélago», es una preocupación estética frecuente que afecta a personas de diversas edades, intensificándose tras cambios significativos de peso o con el avance de los años. Este fenómeno ocurre principalmente por la disminución natural de colágeno y elastina, sumado a la pérdida de masa muscular y hábitos sedentarios.

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Para abordar esta condición, la clave está en realizar ejercicios y mantener una alimentación equilibrada. Especialistas sugieren integrar rutinas de fuerza como extensiones de tríceps, flexiones y planchas, complementadas con actividades cardiovasculares que favorezcan la tonificación corporal.

La nutrición juega un papel determinante en la elasticidad de la piel. Se recomienda priorizar el consumo de proteínas magras, frutas y verduras, además de asegurar una hidratación constante de al menos ocho vasos de agua al día. Asimismo, el uso de cremas reafirmantes y la aplicación de masajes pueden contribuir a mejorar la circulación y la apariencia de los tejidos en esta zona.

Con información de Freepik

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