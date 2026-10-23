Mantener un estilo de vida equilibrado es la base principal para asegurar el bienestar físico, mental y social a largo plazo. Según datos consultados, la adopción de rutinas saludables permite prevenir más del 70% de las muertes prematuras a nivel global, además de disminuir significativamente la posibilidad de desarrollar patologías crónicas como la hipertensión, la diabetes tipo 2 y diversos problemas cardiovasculares.
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Bienestar
Hábitos saludables: la clave gratuita para prevenir enfermedades crónicas
Prevención y bienestar
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