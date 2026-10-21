El cuerpo humano posee mecanismos biológicos diseñados para restablecer el equilibrio y reparar tejidos tras una lesión o desgaste físico. Sin embargo, la tendencia actual hacia la inmediatez ha llevado a muchas personas a recurrir a fármacos ante cualquier síntoma, una práctica que, según especialistas, podría estar obstaculizando la capacidad natural de sanación del organismo.
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Bienestar
¿Es el ibuprofeno el verdadero enemigo de tus lesiones?
Salud y bienestar
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