¿Es el ibuprofeno el verdadero enemigo de tus lesiones?

La doctora Victoria Maizes, directora del Andrew Weil Center for Integrative Medicine de la Universidad de Arizona, explica que existe un «reflejo de recuperación rápida», un conjunto de respuestas internas que se activan para reparar el cuerpo. En este sentido, la experta advierte que la inflamación no debe considerarse siempre como un factor negativo. Mientras que la inflamación crónica es perjudicial, la inflamación aguda resulta fundamental para transportar nutrientes y células reparadoras a las zonas afectadas.

Por esta razón, Maizes señala que el uso inmediato de medicamentos como el ibuprofeno o la aplicación de hielo ante torceduras leves puede interrumpir un proceso biológico necesario para la cicatrización completa del tejido. La profesional subraya que el estrés constante también juega un papel determinante, ya que la liberación excesiva de cortisol perjudica la respuesta inmunológica y metabólica.

Para fortalecer la capacidad de recuperación, la especialista sugiere adoptar cambios en el estilo de vida, tales como priorizar dietas basadas en vegetales, mejorar la calidad del aire en el hogar y reducir la exposición a plásticos al calentar alimentos. Estas medidas, junto a una adecuada preparación física antes de intervenciones médicas, son fundamentales para optimizar la salud a largo plazo.