Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Bienestar

¿Es el ibuprofeno el verdadero enemigo de tus lesiones?

Salud y bienestar

|2 min|
Imagen de la noticia: ¿Es el ibuprofeno el verdadero enemigo de tus lesiones?

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El cuerpo humano posee mecanismos biológicos diseñados para restablecer el equilibrio y reparar tejidos tras una lesión o desgaste físico. Sin embargo, la tendencia actual hacia la inmediatez ha llevado a muchas personas a recurrir a fármacos ante cualquier síntoma, una práctica que, según especialistas, podría estar obstaculizando la capacidad natural de sanación del organismo.

Lee también
Causas y tratamientos para las manchas oscuras en la entrepierna

La doctora Victoria Maizes, directora del Andrew Weil Center for Integrative Medicine de la Universidad de Arizona, explica que existe un «reflejo de recuperación rápida», un conjunto de respuestas internas que se activan para reparar el cuerpo. En este sentido, la experta advierte que la inflamación no debe considerarse siempre como un factor negativo. Mientras que la inflamación crónica es perjudicial, la inflamación aguda resulta fundamental para transportar nutrientes y células reparadoras a las zonas afectadas.

¿Es el ibuprofeno el verdadero enemigo de tus lesiones? La trampa de la inmediatez medicinal

Por esta razón, Maizes señala que el uso inmediato de medicamentos como el ibuprofeno o la aplicación de hielo ante torceduras leves puede interrumpir un proceso biológico necesario para la cicatrización completa del tejido. La profesional subraya que el estrés constante también juega un papel determinante, ya que la liberación excesiva de cortisol perjudica la respuesta inmunológica y metabólica.

Para fortalecer la capacidad de recuperación, la especialista sugiere adoptar cambios en el estilo de vida, tales como priorizar dietas basadas en vegetales, mejorar la calidad del aire en el hogar y reducir la exposición a plásticos al calentar alimentos. Estas medidas, junto a una adecuada preparación física antes de intervenciones médicas, son fundamentales para optimizar la salud a largo plazo.

Con información de Magnific

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

BienestarHábitos saludablesMedicina integrativaSalud

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.