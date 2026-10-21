La aparición de manchas oscuras en la entrepierna es una situación frecuente tanto en hombres como en mujeres, aunque suele generar mayor impacto estético y emocional en las féminas. Es importante aclarar que estas marcas no están relacionadas con una falta de higiene, sino que generalmente ocurren por la fricción constante al caminar, el uso de prendas ajustadas, la depilación frecuente o alteraciones hormonales.
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Bienestar
Causas y tratamientos para las manchas oscuras en la entrepierna
Salud dermatológica
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