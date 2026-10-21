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Causas y tratamientos para las manchas oscuras en la entrepierna

Salud dermatológica

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Imagen de la noticia: Causas y tratamientos para las manchas oscuras en la entrepierna

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La aparición de manchas oscuras en la entrepierna es una situación frecuente tanto en hombres como en mujeres, aunque suele generar mayor impacto estético y emocional en las féminas. Es importante aclarar que estas marcas no están relacionadas con una falta de higiene, sino que generalmente ocurren por la fricción constante al caminar, el uso de prendas ajustadas, la depilación frecuente o alteraciones hormonales.

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De acuerdo con especialistas, este oscurecimiento es el resultado de un aumento en la producción de melanina en la piel. Para tratar esta condición, el dermatólogo es el profesional indicado para evaluar la situación y recetar cremas despigmentantes o sugerir procedimientos estéticos como el peeling químico o la luz pulsada.

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Aunque existen alternativas caseras, los expertos advierten que deben utilizarse con cautela bajo orientación médica, ya que algunos productos pueden irritar la piel o empeorar la pigmentación. Una opción natural consiste en crear una pasta con dos cucharadas de bicarbonato de sodio, una de aceite de coco, una de avena molida y un poco de agua tibia.

Esta mezcla se aplica sobre las zonas afectadas durante 15 minutos, para luego enjuagar con agua tibia y secar cuidadosamente. La recomendación es realizar este procedimiento de dos a tres veces por semana para ayudar a suavizar y aclarar la piel, siempre manteniendo la zona libre de humedad.

La selección del tratamiento dependerá de la causa específica de la hiperpigmentación en cada paciente.

Con información de Freepik

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