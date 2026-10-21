Cambios físicos en la menopausia: cómo diferenciar la grasa abdominal de la retención de líquidos

Especialistas en el área médica señalan que es fundamental distinguir entre las distintas incomodidades físicas que surgen en esta fase, ya que no todas tienen el mismo origen. Mientras que algunas alteraciones se deben a problemas en el tránsito intestinal o la digestión de ciertos alimentos, otras están vinculadas al envejecimiento celular, el estrés o un descanso inadecuado. Por ello, entender el origen exacto de los síntomas es indispensable para mantener el bienestar general de las mujeres mayores de cincuenta años.

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Uno de los puntos de mayor preocupación es la acumulación de grasa abdominal. A diferencia de los gases o la retención de líquidos, que suelen variar durante el día, este incremento es un proceso paulatino. Según los expertos, la baja en la secreción de estrógenos estimula la formación de grasa visceral, la cual posee actividad inflamatoria y altera la respuesta a la insulina.

Para mitigar estos efectos, los médicos sugieren un estilo de vida enfocado en la prevención metabólica. Esto incluye una dieta rica en proteínas y fibra, hidratación constante y moderación en el consumo de sal. Asimismo, se recomienda comer despacio y limitar las bebidas carbonatadas para reducir la formación de gases.

La actividad física también juega un rol clave: combinar ejercicios aeróbicos con rutinas de fuerza al menos dos veces por semana ayuda a proteger la masa muscular. Caminar brevemente tras las comidas principales favorece la movilidad digestiva. No obstante, ante molestias agudas, dolor, sangrados o distensión persistente, la consulta con un profesional de la salud resulta siempre la mejor decisión para descartar cualquier patología mayor.