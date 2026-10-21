Durante la etapa de la transición menopáusica, el organismo femenino experimenta transformaciones fisiológicas profundas. La disminución progresiva de estrógenos y progesterona no solo marca el fin de la etapa reproductiva, sino que impacta directamente en el metabolismo y el sistema digestivo.
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Bienestar
Cambios físicos en la menopausia: cómo diferenciar la grasa abdominal de la retención de líquidos
Salud femenina
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