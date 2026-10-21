El periodo posparto es una etapa de cambios profundos que pueden afectar la estabilidad emocional de las mujeres. Según estimaciones sanitarias internacionales, aproximadamente una de cada cinco madres experimenta algún tipo de alteración emocional o trastorno de salud mental durante la gestación o en el primer año posterior al nacimiento.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Bienestar
Salud mental en el posparto: la importancia del acompañamiento y la lactancia
Bienestar familiar
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Magnific
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...