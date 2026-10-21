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Salud mental en el posparto: la importancia del acompañamiento y la lactancia

Bienestar familiar

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El periodo posparto es una etapa de cambios profundos que pueden afectar la estabilidad emocional de las mujeres. Según estimaciones sanitarias internacionales, aproximadamente una de cada cinco madres experimenta algún tipo de alteración emocional o trastorno de salud mental durante la gestación o en el primer año posterior al nacimiento.

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Entre los cuadros clínicos más frecuentes se encuentran la depresión, la ansiedad generalizada, el estrés postraumático y el trastorno obsesivo-compulsivo. Estas condiciones no solo impactan la calidad de vida de la madre, sino que también pueden influir en su capacidad para atender las necesidades diarias del recién nacido. Ante este escenario, los profesionales de la salud enfatizan la creación de redes de apoyo sólidas para garantizar la seguridad emocional de las familias.

Más allá de la nutrición: cómo la lactancia positiva protege la salud mental de la madreFoto: Magnific

El papel de la lactancia

Especialistas en salud perinatal señalan que el acto de amamantar desencadena respuestas neuroendocrinas valiosas. Al dar el pecho, el cuerpo libera sustancias que favorecen la calma y reducen el estrés, fortaleciendo el vínculo con el bebé. Sin embargo, para que este proceso funcione como un factor protector, la experiencia debe ser satisfactoria y libre de dolor o angustia.

Cuando el amamantamiento genera presión social o cansancio extremo, puede convertirse en una fuente adicional de conflicto. Por ello, se defiende que el estándar de salud debe ser la lactancia disfrutada, respetando las decisiones individuales y ofreciendo acompañamiento sin juicios ante dificultades o procesos de destete.

Finalmente, es fundamental aclarar que un diagnóstico de salud mental no obliga a suspender la lactancia materna. La mayoría de los tratamientos médicos son compatibles con la producción de leche, por lo que los equipos de atención primaria tienen un rol clave en la detección temprana de señales de malestar, brindando soluciones adaptadas a cada hogar sin recurrir a interrupciones precipitadas que puedan ser perjudiciales.

Con información de Magnific

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