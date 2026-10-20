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Expertos advierten sobre combinaciones de ingredientes cosméticos que dañan la piel

Salud y cuidado personal

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Mantener una piel saludable requiere más que una rutina básica de higiene y una dieta equilibrada. La elección de los productos cosméticos es determinante, ya que muchos de los químicos presentes en cremas, lociones y maquillaje pueden derivar en problemas cutáneos a largo plazo.

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Entre los componentes que suelen generar reacciones adversas se encuentran los parabenos, sulfatos, siliconas, aceites minerales y derivados del petróleo. Sin embargo, el riesgo no solo reside en el uso individual de estos productos, sino también en la combinación inadecuada de ciertos activos cosméticos que pueden alterar el pH natural y debilitar la barrera protectora de la piel.

Los expertos recomiendan evitar mezclas que resultan demasiado agresivas para el rostro:

  • Vitamina C y exfoliantes químicos (AHA, BHA): La vitamina C requiere un pH específico para actuar, por lo que su aplicación junto a exfoliantes potentes suele causar irritación y enrojecimiento.
  • Retinol y exfoliantes químicos (AHA, BHA): Al ser ambos ingredientes de alta potencia, su uso conjunto puede provocar descamación y una sensibilidad extrema.
  • Peróxido de benzoílo y retinol: Esta mezcla no solo incrementa la sequedad y la irritación, sino que puede reducir la eficacia de los retinoides.

Evitar estas combinaciones es fundamental para prevenir cuadros de dermatitis, picazón y enrojecimiento. La clave para obtener resultados reales reside en la selección consciente de los productos que se aplican diariamente sobre el cutis.

¡Atención!: Nunca combines estos ingredientes porque pueden irritar tu piel

Con información de Freepik

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