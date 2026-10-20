Mantener una piel saludable requiere más que una rutina básica de higiene y una dieta equilibrada. La elección de los productos cosméticos es determinante, ya que muchos de los químicos presentes en cremas, lociones y maquillaje pueden derivar en problemas cutáneos a largo plazo.
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Bienestar
Expertos advierten sobre combinaciones de ingredientes cosméticos que dañan la piel
Salud y cuidado personal
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