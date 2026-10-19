Tratamientos contra el cáncer de mama evolucionan hacia la medicina personalizada

Entre las innovaciones más relevantes se encuentran las terapias dirigidas, específicamente los anticuerpos conjugados a fármacos (ADC). Estos medicamentos actúan directamente sobre la célula tumoral, logrando una mayor efectividad y reduciendo los efectos secundarios en tejidos sanos. Asimismo, el especialista destaca que la cirugía oncológica ha evolucionado hacia técnicas conservadoras y oncoplásticas, mientras que la radioterapia moderna permite una mayor precisión, evitando daños en órganos vecinos como el pulmón o el corazón.

Al analizar la situación en Venezuela, el Dr. Contreras asegura que el país cuenta con el talento médico necesario en áreas quirúrgicas, reconstructivas y de oncología. No obstante, advierte que el acceso a la farmacoterapia moderna enfrenta barreras importantes. «En la parte de tratamientos médicos existen limitaciones fuertes en cuanto a la obtención de fármacos», señaló el experto, explicando que, al ser costeados en gran medida por los pacientes y sus familiares, el factor económico se convierte en un obstáculo relevante.

Para el especialista, la detección temprana mediante mamografías de alta calidad sigue siendo la estrategia fundamental para acceder a procedimientos menos agresivos. «Un diagnóstico precoz nos da un horizonte amplio para elegir el tratamiento más adecuado», afirmó, proyectando un futuro donde el cáncer de mama se gestione como una condición crónica con mayores tasas de remisión y control a largo plazo.