El abordaje médico del cáncer de mama ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, dejando atrás las intervenciones quirúrgicas invasivas para dar paso a esquemas terapéuticos altamente personalizados. El Dr. Alberto Contreras Silva, cirujano oncólogo y mastólogo de Ceclines, sostiene que los tratamientos actuales se diseñan como «un traje a la medida» para cada paciente, basándose en estudios biomoleculares que permiten identificar la naturaleza específica de cada tumor.
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Bienestar
Tratamientos contra el cáncer de mama evolucionan hacia la medicina personalizada
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