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Artistas venezolanas comparten sus historias de lucha contra el cáncer de mama

Mes de la sensibilización

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Cada mes de octubre, la atención se centra en la prevención del cáncer de mama, una enfermedad que en Venezuela se ha consolidado como la patología representa la principal causa de muerte por tumores malignos en la población femenina. Más allá de los escenarios, diversas personalidades del mundo artístico han enfrentado este diagnóstico, transformando sus vivencias en mensajes de esperanza y conciencia sobre la importancia de los chequeos médicos.

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Entre los casos de resiliencia destaca la primera actriz Tania Sarabia, diagnosticada en 2004. Tras superar la enfermedad, se vinculó estrechamente con la organización SenosAyuda, dedicando dos décadas a promover la prevención. Sarabia sostiene que la autoexploración periódica y la mamografía anual garantizan un diagnóstico oportuno y salvan vidas. De igual forma, figuras como Alicia Machado y Carmen Alicia Lara han hecho públicos sus procesos de recuperación, enfatizando la necesidad de priorizar la salud física y mantener un chequeo constante.

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La enfermedad también ha dejado huellas profundas en el gremio artístico tras el fallecimiento de figuras como Esther Orjuela, Josemith Bermúdez y, más recientemente, Andreína Yépez. Estas pérdidas han servido para recordar la urgencia de fortalecer la infraestructura médica y el acceso a tratamientos en el país.

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Los especialistas reiteran que la detección precoz es clave, con tasas de supervivencia que pueden alcanzar el 90 % en casos localizados. Para ello, recomiendan el autoexamen mensual, consultas anuales con especialistas y la realización de mamografías y ecos mamarios a partir de los 40 años. En definitiva, el diagnóstico de cáncer de mama no equivale a una sentencia, sino a una llamada urgente a la acción para proteger la vida.

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Con información de noticiascol.com

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