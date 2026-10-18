Cada mes de octubre, la atención se centra en la prevención del cáncer de mama, una enfermedad que en Venezuela se ha consolidado como la patología representa la principal causa de muerte por tumores malignos en la población femenina. Más allá de los escenarios, diversas personalidades del mundo artístico han enfrentado este diagnóstico, transformando sus vivencias en mensajes de esperanza y conciencia sobre la importancia de los chequeos médicos.
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Bienestar
Artistas venezolanas comparten sus historias de lucha contra el cáncer de mama
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