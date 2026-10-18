Cada 18 de octubre, desde el año 2000, se conmemora el Día Mundial de la Menopausia. Esta iniciativa, promovida por la Sociedad Internacional de la Menopausia (SIM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene como objetivo principal educar a la población sobre esta fase biológica, sus repercusiones en el estilo de vida y las condiciones de salud asociadas.
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Bienestar
Día Mundial de la Menopausia: claves para entender esta etapa natural
Salud femenina
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