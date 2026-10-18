Día Mundial de la Menopausia: claves para entender esta etapa natural

La menopausia es un proceso natural que atraviesa la mujer entre los 40 y 50 años, marcando la interrupción definitiva de la menstruación, según detallan expertos de la Clínica Mayo. Durante esta etapa, las fluctuaciones hormonales pueden derivar en síntomas como sofocos, sudoraciones nocturnas, alteraciones del sueño, cambios en el estado de ánimo y dificultades de concentración o memoria.

Aunque la experiencia varía en cada persona, muchos de los síntomas que se presentan se pueden controlar realizando algunos cambios en el estilo de vida. En casos donde estas medidas no resultan suficientes, los especialistas pueden evaluar la aplicación de tratamientos médicos, entre los que destaca la terapia de reemplazo hormonal (TRH).

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La terapia de reemplazo hormonal es un tratamiento médico que administra estrógenos combinados con progestina o progesterona, dependiendo de si la paciente conserva el útero. Su finalidad es compensar la disminución hormonal, aliviar los síntomas y prevenir la pérdida de masa ósea. Este tratamiento se presenta en diversas formas, como pastillas, parches, geles, cremas o anillos, y su indicación debe ser siempre supervisada por un profesional de la salud tras una evaluación detallada de la historia clínica de la paciente.