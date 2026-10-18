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Visión en túnel: causas, síntomas y tratamientos disponibles

Salud visual

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La salud visual es fundamental para la calidad de vida, permitiendo una interacción segura con el entorno. Entre las alteraciones que pueden comprometer esta capacidad se encuentra la la persona pierde gradualmente la capacidad de ver los elementos que se encuentran a los lados, conservando únicamente el foco central. Este fenómeno, conocido como visión en túnel, reduce el campo visual, que normalmente abarca unos 180 grados, dificultando la orientación y el desplazamiento cotidiano.

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Quienes experimentan esta condición suelen presentar síntomas como una visión periférica oscurecida, vértigo, tropiezos frecuentes, necesidad de girar el cuello para enfocar objetos laterales y una reducción de la capacidad visual durante la noche. Esta alteración no suele ser una enfermedad aislada, sino una manifestación de otras patologías, entre las que destacan el glaucoma, la retinosis pigmentaria, el desprendimiento de retina, accidentes cerebrovasculares, migrañas recurrentes y niveles elevados de estrés.

Debido a que existen múltiples factores originarios, el abordaje médico varía según el diagnóstico específico. Por ejemplo, en casos de glaucoma, el control se realiza mediante colirios recetados, mientras que los problemas de retina pueden requerir láser, congelación o intervención quirúrgica. Por su parte, las migrañas se tratan con medicamentos para el dolor y los efectos de un accidente cerebrovascular suelen mejorar con el tiempo. En cualquier caso, el tratamiento para la visión en túnel depende estrictamente de la causa que la provoque, por lo que la evaluación de un especialista es indispensable.

Con información de Magnific

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