La salud visual es fundamental para la calidad de vida, permitiendo una interacción segura con el entorno. Entre las alteraciones que pueden comprometer esta capacidad se encuentra la la persona pierde gradualmente la capacidad de ver los elementos que se encuentran a los lados, conservando únicamente el foco central. Este fenómeno, conocido como visión en túnel, reduce el campo visual, que normalmente abarca unos 180 grados, dificultando la orientación y el desplazamiento cotidiano.
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Bienestar
Visión en túnel: causas, síntomas y tratamientos disponibles
Salud visual
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