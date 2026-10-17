Cómo prevenir y eliminar la presencia de pulgas y garrapatas en el hogar

es crucial mantener una adecuada higiene de todas las áreas para evitar infestaciones. Aunque existe la creencia de que estos parásitos solo llegan a través de perros o gatos, estos insectos llegan a los hogares no solo transportadas por las mascotas, sino también desde jardines con vegetación descuidada, áreas oscuras, o debido a condiciones de calor y humedad.

Para el tratamiento, la recomendación es buscar la ayuda de un veterinario, ya que no todos los productos antiparasitarios disponibles en el mercado son eficaces para ambos tipos de insectos. Además de los tratamientos especializados, se deben extremar las labores de limpieza, como aspirar los espacios, lavar los textiles con agua caliente y realizar la extracción manual de los parásitos.

Como complemento, existen remedios caseros que pueden ayudar en el control. El vinagre de manzana, diluido en partes iguales con agua, funciona como repelente al alterar el pH del pelaje. Asimismo, el uso de aceites esenciales como lavanda o citronela, y las infusiones de cítricos como limón o naranja, pueden servir para limpiar superficies y repeler a estos animales, siempre bajo supervisión profesional en el caso de aplicarlos sobre las mascotas.