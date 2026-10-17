Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Bienestar

Cómo prevenir y eliminar la presencia de pulgas y garrapatas en el hogar

Salud animal y prevención

|2 min|
Imagen de la noticia: Cómo prevenir y eliminar la presencia de pulgas y garrapatas en el hogar

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Las pulgas y garrapatas son parásitos externos que afectan tanto a los animales domésticos como a los seres humanos. Debido a su capacidad de transmitir enfermedades, es fundamental evitar que estos insectos se establezcan en el entorno familiar, donde su erradicación suele complicarse.

Lee también
El jabón en barra recupera terreno como opción sostenible y eficaz para la piel

es crucial mantener una adecuada higiene de todas las áreas para evitar infestaciones. Aunque existe la creencia de que estos parásitos solo llegan a través de perros o gatos, estos insectos llegan a los hogares no solo transportadas por las mascotas, sino también desde jardines con vegetación descuidada, áreas oscuras, o debido a condiciones de calor y humedad.

Guerra silenciosa: Fórmulas caseras para un hogar libre de pulgas y garrapatas

Para el tratamiento, la recomendación es buscar la ayuda de un veterinario, ya que no todos los productos antiparasitarios disponibles en el mercado son eficaces para ambos tipos de insectos. Además de los tratamientos especializados, se deben extremar las labores de limpieza, como aspirar los espacios, lavar los textiles con agua caliente y realizar la extracción manual de los parásitos.

Como complemento, existen remedios caseros que pueden ayudar en el control. El vinagre de manzana, diluido en partes iguales con agua, funciona como repelente al alterar el pH del pelaje. Asimismo, el uso de aceites esenciales como lavanda o citronela, y las infusiones de cítricos como limón o naranja, pueden servir para limpiar superficies y repeler a estos animales, siempre bajo supervisión profesional en el caso de aplicarlos sobre las mascotas.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

BienestarHigieneMascotasPrevención

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.