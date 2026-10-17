Las pulgas y garrapatas son parásitos externos que afectan tanto a los animales domésticos como a los seres humanos. Debido a su capacidad de transmitir enfermedades, es fundamental evitar que estos insectos se establezcan en el entorno familiar, donde su erradicación suele complicarse.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Bienestar
Cómo prevenir y eliminar la presencia de pulgas y garrapatas en el hogar
Salud animal y prevención
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Otras noticias
Cargando el siguiente artículo...